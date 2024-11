Amica.it - Charlotte Casiraghi: un taglio capelli filler per la Festa Nazionale di Monaco

Tutto il fascino della principessa monegascaè nei suoial vento, in uno dei giorni più importanti per la sua famiglia. Oggi 19 novembre 2024 si festeggia la Giornatadel Principato di. Ladel principe Ranieri, il nonno di(e marito di Grace Kelly). Esceglie di mostrare una chioma al massimo della sua forma e della sua bellezza. Folta, tagliata fino a toccare le spalle, è capace di rimpolparle il volto. Anche Alexandra di Hannover, la sorella, mostra un’acconciatura elegante. Al sapore di cioccolato. Del resto, buon sangue non mente. E mentre le due sorelle sono esteticamente molto diverse, sia nell’aspetto fisico sia nell’immagine e nei gusti, dimostrano di sapere cosa significa essere eleganti.