Calcio. Dilettanti. Calci vince ancora, San Giuliano secondo

Pisa 19 novembre 2024 – Vittoria esterna del Sane pareggio interno dell’Urbino Taccola nell’undicesimo turno del girone di andata del campionato di Promozione. In Prima categoriaile pareggia il Tirrenia. Il Sanpassa sul campo del Marginone per 0 – 2 grazie alla rete dell’eterno bomber Di Paola ed alla firma di Benedetti. Questa settima vittoria dopo undici gare assicura ilposto alla squadra di mister Roventini, a meno tre dalla capolista Pietrasanta che ha espugnanto 2 – 4 il campo del Monsummano che rimane a sette punti come il Marginone avversario del San. Questo il tabellino. Marginone: Morini, Sheta, Lavorini, Lencioni, Papagna, Conte, Ricci G., Carlini, Cortesi, Battistoni, Rotunno. A disposizione Bolognesi, Carmignani, Maggi, Piattelli, Del Pistoia, Viscio, Casali, Puccini, Venturini.