Cagliari scoperto un ambulatorio estetico illegale | la scoperta dei carabinieri durante un blitz contro lo spaccio internazionale di ketamina

Dopo il caso di Margaret Spada colpisce quello che è statodaidia Pirri, municipalità del capoluogo sardo. Per fortuna senza vittime. Nella sua abitazione, come riporta l’Unione Sarda, la tassista 37enne Cristina Satta aveva ricavato undove realizzava interventi alle labbra con botulino anche a 400/500 euro. Ma non aveva alcun titolo per farlo. Laè stata fatta nell’ambito di un’indagine per trafficodi droga, soprattutto.L’Ladell’abusivo è stata fatta ieri, 18 novembre, daidel Nucleo investigativo del Comando provinciale di. Il tutto è avvenuto nel corso delle perquisizioni e delle notifiche dei provvedimenti restrittivi nei confronti di sette persone arrestate per trafficodi droga.