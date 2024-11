Ilfattoquotidiano.it - Buffon: “Dopo la Champions col Milan arrivò la depressione: ne uscii con la pittura. Allegri? Vi racconto di quando scrisse un 3 sulla lavagna”

‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’. S’intitola così l’autobiografia dell’ex portiere della Nazionale e della Juventus Gianluigi: “C’è qualcosa di masochista, nel portiere. I campi della mia giovinezza erano gli stessi degli anni 70: l’area dura come il cemento. I vecchi portieri li riconosci dalle mani ferite, dai fianchi dolenti, dalle tante volte che sono caduti fino a sanguinare“.ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato di tutto: dai compagni di squadra alla Nazionale, dalle accuse di fascismo a quelle sulle commesse. Fino allafa il suo esordio in Nazionale a neanche 15 anni: “Fui convocato con la Under 16 per giocare a Edimburgo, contro la Scozia. Ero in panchina. Si mise a nevicare. Giocai pochi minuti e bloccai un solo pallone, ma me lo portai dietro in un tuffoneve.