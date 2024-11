Lanazione.it - Blatte in una macelleria. Chiusa e multa salata

Giro di vite dei dei carabinieri del Nil e del Nas, che nei giorni scorsi hanno ispezionato un minimarket in via Ponte alle Mosse elevando sanzioni per un importo complessivo di circa 6.500 euro e sospendendo immediatamente l’attività imprenditoriale per la violazione di importanti normative in materia di sicurezza sul lavoro (assenza del Documento Valutazione Rischi e mancata formazione dei lavoratori). I militari hanno ispezionato anche unain via dei Neri elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro e sospendendo immediatamente l’attività imprenditoriale per la presenza divive e morte all’interno dell’esercizio commerciale. Nel corso dei servizi, rinvenuti, grazie all’utilizzo dell’unità cinofila, anche 170 grammi di hashish alla fermata tramviaria Strozzi Fallaci e altri 20 grammi della medesima sostanza nascosti in via Palazzuolo.