Base italiana Unifil in Libano colpita da razzi Crosetto | È intollerabile

Il quartier generale dia Shama, dove ha sede il contingente italiano, nel sud del, è stato colpito da ottoda 107 millimetri, che hanno preso di mira alcune aree all'aperto e un magazzino di ricambi dove non c'erano militari. Cinque soldati italiani sono stati portati in infermeria e sono sotto osservazione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I responsabili del lancio deinon sono stati ancora individuati. "Èche ci siano attacchi, non possiamo tollerare che gli errori si ripetano con questa frequenza": così il ministro della Difesa, Guido, si è espresso sull'accaduto. Le dichiarazioni sono state rese ai giornalisti a Bruxelles, a margine del Consiglio affari esteri e difesa. "Cercherò ora il mio nuovo collega israeliano per ribadire ciò che avevo detto a Yoav Gallant, vale a dire che le basi dirappresentano l'Onu e sono di Paesi che sono amici di Israele", ha sottolineatoin riferimento all'attuale titolare della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz.