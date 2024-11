Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 19 novembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, martedì 19è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 19, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata di ieri con molta fatica Ilaria e Vincenzo hanno “concesso” di continuare a vedersi fuori dal programma per poi tornare e raccontare come procede il loro rapporto. Poi anche Giovanni e Fabio – dopo il duro scontro della precedente settimana – hanno scelto di abbandonare il people show. Nella puntata in onda, dovrebbero esserci sviluppi sulla ‘relazione’ tra Crio e Martina, dopo i vari tira e molla della settimana scorsa (visto che Martina è andato a riprenderselo in stazione.