Agi.it - Al via la X edizione della Genova Smart Week

AGI - Imprescindibile tavolo di confronto tra imprese, poli di ricerca e istituzioni, lataglia quest'anno il traguardodecima, in programma da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre tra Palazzo Tursi, sedeparte congressuale, e piazza De Ferrari, che nelend conclusivo ospiterà l'immancabileExperience dedicata all'esposizione e ai test drive di veicoli elettrici all'avanguardia per il trasporto pubblico e privato, all'insegnamobilità intelligente e sostenibile. Promossa dall'AssociazioneCity e dal Comune dicon il supporto organizzativo di Clickutility Team, il patrocinio di Rai Liguria e la partecipazione di TIM Enterprise e ENI in qualità di main partner, la manifestazione si pone l'obiettivo di superare i numeri recordscorsa, che ha fatto registrare 10mila presenze tra convegni ed eventi di piazza, 2.