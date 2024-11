Gamerbrain.net - Xbox Game Pass: Giochi in uscita dal servizio a Dicembre 2024

Leggi su Gamerbrain.net

Dopo iche usciranno dala Novembre, Microsoft ha annunciato quelli che non saranno più disponibili dal prossimo mese, dunque avete ancora poco tempo per giocarli, provarli o ultimarli.rbrain.netindalche non saranno più disponibili nelper gli abbonati dasono:While the Iron’s Hot – PC,Series XS eOneSpirit of the North: Enhanced Edition – PC,Series XSThe Walking Dead: The Final Season – PCRemnant: From the Ashes – PC, cloud,Series XS eOneConan Exiles – PC,Series XS eOneCoral Island – PC,Series XSRollerdrome – PC,Series XSSoccer Story – PC,Series XS eOneNonostante si tratta di tutti titoli validi, vi consigliamo di prestare maggiore attenzione a Remnant From the Ashes, Spirit of the North e Rollerdrome,che meritano di essere almeno provati, se non li avete mai giocati, o di ultimarli prima che escano dal catalogo.