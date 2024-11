Ilgiorno.it - Varese d’argento vivo. Floris sale al secondo posto

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo due segni ics di fila, riassapora la posta piena. Il Città disi impone per 1-0 sul terreno della Lavagnese e si conferma l’antagonista più accreditata dalla capolista Bra. Tra i cuneensi e i biancorossi ci sono ora sei punti di distacco, 32 contro 26. La rete della 7^ vittoria stagionale dell’orgoglio calcistico della città bosina porta la firma di Bonaccorsi che al 40’ della prima frazione riceve dall’ex Giana Barzotti e infila Raspa con un gran bolide dal limite. In casa Cdv regna l’apprensione per l’infortunio occorso a Stampi che, al 7’ della ripresa, è uscito dal campo in barella. Quinto risultato utile consecutivo eacuto casalingo di fila per l’Oltrepò che, dopo un avvio di campionato all’insegna del patema, sta scalando la classifica sino a garantirsi un po’ di tranquillità.