Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 10 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e la difesa aerea russa intercettato numero di droni alla periferia di Mosca lo ha dichiarato il sindaco della città sergej sto viene come riporta il kiwi svezzamento almeno un drone è stato abbattuto sopra il quartiere della città mentre un altro è stato colpito sopra il quartiere pavlovsky posad intorno alle 4:30 del mattino ora locale così affermato so.v.en in l’esercito ucraino non ha ancora commentato l’attacco il presunto attacco capitale russa viene dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con i droni su diverse città dell’Ucraina provocando la morte di 7 civili e almeno 19 feriti la risposta dietro la la botta di accordo di cessate il fuoco con Israele presentata dagli Stati Uniti è stata un’ottima i negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso così riferisce il corrispondente di Axios degli Stati Uniti dopo che la TV libera e le dici ha detto che è libera informato amministrazione biden che ti ha dato una risposta positiva la proposta di tregua secondo l’emittente l’inviato americano Amos of them dovrebbe tornare a Beirut martedì per terminare alcuni termini della proposta assicurarsi che siano in linea con la Costituzione libanese per poi recarsi in Israele Hanno aperto i seggi per le elezioni regionali in Emiliagna e Umbria si vota fino alle 15 subito dopo Al termine delle operazioni di voto e di riscontro di votanti avrà inizio lo scrutinio per questo turno elettorale le sezioni sono 45129 per l’Emiliagna in un totale di 330 comuni e 1000 sezioni per l’Umbria suddivise in 92 comuni in totale gli elettori chiamati al voto nelle due regioni sono quasi 4 milioni 300.