Tutti gli affari sporchi di Luca Lucci | dai biglietti di San Siro alla droga della ‘ndrangheta

Milano, 18 novembre 2024 – Un'inchiesta dietro l'altra. Un'ordinanza dietro l'altra. In meno di due mesi, l'ormai ex capo indiscussoCurva Sud,, è stato direttamente coinvolto in tre distinte indagini che ne hanno fatto emergere, secondo le accuse, da un lato la figura di dominus incontrastato del secondo anello blu di Sane dall'altro quella di narcotrafficante legato'ndrangheta. L’inchiesta Doppia Curva Il tentato omicidio di Anghinelli Le tonnellate diL’inchiesta Doppia Curva All'alba del 30 settembre, il quarantatreenne "Toro" è stato arrestato dagli investigatoriSquadra mobile nella sua villa di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, con l'accusa di essere il presunto capo dell'associazione a delinquere che avrebbe gestito la fetta di stadio destinata agli ultrà milanisti con modalità estorsive, dando vita a una serie di pestaggi intimidatori per ribadire la leadership sull'indotto nero dell'impianto sportivo.