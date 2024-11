Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Roma: un agente di polizia morto e due feriti a Monte Mario

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gravesi è verificato adurante la notte, coinvolgendo due volanti dellanel quartiere. La situazione ha portato alla morte di undi 32 anni, mentre altri due colleghi hanno riportato ferite, necessitando di cure ospedaliere. L’episodio ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza degli agenti in servizio. Il sinistro è accaduto intorno alle 5 del mattino, precisamente in via dei Monfortani.I dettagli dell’Le prime ricostruzioni indicano che ilscontro ha coinvolto i conducenti delle due volanti. Al momento dell’, una delle poliziotte è stata trasportata all’ospedale San Camillo, mentre un collega maschio è stato trasferito all’ospedale Santo Spirito. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per uno dei tre agenti non c’è stato nulla da fare.