Tavarnelle, il derby è tuo. Frena l’Audace Galluzzo

Undalle mille emozioni che ha mantenuto le attese di partita clou della domenica in Prima categoria. Il Barberinoha superato 3-2 il Chianti Nord dopo essere stato in vantaggio di tre gol alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Chianti Nord cambia volto (quattro le sostituzioni nell’intervallo) e riapre una partita che rimane combattuta fino al 90?. Il Barberinoera andato subito in vantaggio con Ghelli, seguito dal raddoppio di Corti e nel finale di tempo ecco la terza rete di Bellosi, con i tre attaccanti tutti in gol. In grande evidenza Bianchi che ha preso parte alla manovra del gioco in tutte e tre le reti risultando il migliore dei suoi. Ma il Chianti Nord ha risposto con forza e bravura nel secondo tempo salendo in cattedra con i gol di Latini, in avvio di ripresa, e di Dosso, a più di 20 minuti dal termine.