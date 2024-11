Lanazione.it - Si è spento ex professore di educazione fisica del liceo Parentucelli

Se ne è andato sabato mattina, all’improvviso, lasciando un vuoto incolmabile in tutta la sua famiglia Alessandro Senatore, amatissimodidel, noto per il suo sorriso e la sua allegria contagiosa. A insospettire i familiari che potesse essere accaduto qualcosa le mancate risposte alle diverse telefonate che varie persone, tra cui il figlio Andrea, gli avevano fatto proprio nella mattinata di sabato. Così quando la sua cara amica Francesca è entrata in casa trovando Alessandro ancora nel letto, è partita la chiamata al 118. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo. Senatore, residente a Bocca di Magra e in pensione dal 2012 aveva da poco compiuto 72 anni ed era in salute. Proprio per questo la notizia della sua improvvisa scomparsa ha scosso in modo particolare tutta la sua meravigliosa famiglia e l’intera comunità scolastica.