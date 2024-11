Ilrestodelcarlino.it - Samma e Baiso, che vittorie

COLOMBARO 1/SECCHIA 3 COLOMBARO: Tosi, Schenetti, Vandelli, Pacilli (10’st Parisi), Antonioni (30’st Masi), Sganzerla (40’st Evangelisti), Caló, Rispoli, Bernardo, Cataldo (15’st G.Gazzotti), Savarese (20’st Vernillo). A disp.: C.Bruno, Amadessi, Borelli, L.Bruno. All.: Antonelli/SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri (20’st Pedroni), M.Gazzotti, Valmori, Banzi, Benassi (35’st Ovi), Cristiani, Viviroli (25’st Briselli), Caputo (40’st Zanetti), Barozzi (40’st Ghirelli). A disp.: Codeluppi, Galli, Incerti, Casini. All.: Santi Arbitro: Raule di Bologna Reti: Cristiani al 6’pt, Parisi (C) al 18’st, Barozzi al 30’st, Briselli al 50’st. Note: ammonito Vernillo (C)