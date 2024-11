Ilrestodelcarlino.it - Rinaldini si conferma il maestro delle torte

Rimini, 18 novembre 2024 – ??????Rimini come paradiso dei golosi. Lola 14esima edizione della guida ‘Pasticceri & Pasticcerie’ del Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè. Tra vecchie glorie e new entry, la nostra provincia è ben rappresentata e dimostra il proprio valore quando si parla di dolci tentazioni. Il riconoscimento più ambito, quello“tre” di valutazione, è andato anche quest’anno a Roberto, dell’omonima pasticceria (affiancato, in Emilia-Romagna, dalla pasticceria di Gino Fabbri a Bologna). Un punto di riferimento, a Rimini e non solo, per gli amanti di, dessert, croissant, pasticcini. Si legge nella motivazione del Gambero Rosso: “a Rimini, oggi un brand che conta svariate sedi, anche fuori regione, ma questa a due passi dal mare, nella città dove tutto è cominciato, è sicuramente la più rappresentativa.