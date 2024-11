Amica.it - Quali sono i cinque profumi più iconici di sempre?

Il primo è Chanel N°5. Creato nel 1921 da Ernest Beaux, sotto le precise direttive di Gabrielle Chanel, contiene più di ottanta ingredienti. Questa fragranza è un bouquet floreale aldeidato. Shalimar di Guerlain, invece, fu creato nel 1925 da Jacques Guerlain. Il nome in sanscrito significa "tempio dell'amore" mentre il profumo colpisce l'olfatto con la persistenza della vaniglia. Fragranza molto femminile, Miss Dior fu creato nel 1947. Della famiglia olfattiva chypre-floreale, vede in testa le note di gardenia, galbano, bergamotto, salvia sclarea.