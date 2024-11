Game-experience.it - PlayStation ha condiviso la guida ai regali natalizi 2024 con PS5 Pro, Astro Bot e tanti giochi

Sony Interactive Entertainment hauna sorta diaidi Natalea tema, consigliando nello specifico i fan quali sono i prodotti da acquistare per fare dei, oppure semplicemente per svagarsi un po’, durante queste festivitàe.Tra i prodotti segnalati dal colosso giapponese troviamo quindi la5 Slim, la nuova PS5 Pro, tutta una serie di pannelli laterali (le cover di PS5) con colorazioni diverse, ilVR2, le Pulse Elite, le Pulse Explore, il DualSense Edge ed anche la tante edizioni speciali del DualSense standard.Inoltre tra i consigli di Sony non mancano anche tutta una serie didisponibili sulla nuova console, tra i quali troviamoBot (qui è possibile leggere la nostra recensione), God of War Ragnarok, Until Dawn Remake, Stellar Blade, LEGO Horizon Adventures, Final Fantasy 7 Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Rise of the Ronin, The Last of Us Parte 2 Remastered, Silent Hill 2 Remake ed EA Sports FC 24.