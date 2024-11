Liberoquotidiano.it - "Ostaggio della Turchia": un grosso caso all'Inter, ecco quando torna Calhanoglu

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il rientro in Italia di Hakan? Per lasi può aspettare. Il capitanoNazionale infatti rimarrà con il club almeno fino a martedì contro il Montenegro, come vuole la sua Federazione. Non importa se non potrà giocare, è una questione di buonsenso, dato che un capitano non abbandona mai la nave. E così Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo giocatore almeno fino a mercoledì, dopo che si era fermato al termineprima parte contro il Galles. Ha sentito pizzicare l'inguine e si è quindi sottoposto immediatamente a esami strumentali, che hanno escluso lesioni e hanno scongiurato seri problemi. Manon partirà per Milano almeno fino a dopo la partita col Montenegro, in una attesa eterna. Hakan tornerà così ad Appiano a metà settimana, si sottoporrà a nuovi accertamenti e a terapie che serviranno per sfiammare la parte.