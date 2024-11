Gaeta.it - Napoli ospita la conferenza nazionale sul tumore del timo: esperti a confronto su strategie terapeutiche

Facebook WhatsAppTwitter In Italia, i tumori epiteliali delsi contraddistinguono per la loro rarità e complessità, il che rende cruciale l’aggiornamento continuo delle linee guida assistenziali. Per affrontare questa problematica è stato creato nel 2014 il network “Ita-Tyme”, un’iniziativa che raccoglienella gestione di questa patologia, individuando centri clinici con un’adeguata esperienza nel trattamento dei pazienti. Tra le strutture coinvolte spiccano la fondazione IRCCS Istitutodei Tumori di Milano, l’Istituto Clinico Humanitas, l’Istituto Oncologico Veneto di Padova, e molte altre. Questa rete multidisciplinare comprende specialisti di diversi ambiti, come oncologia, radiologia e neurologia, che collaborano per garantire una cura ottimale ai pazienti.