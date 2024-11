Oasport.it - MotoGP, dodici piloti affronteranno i test di Barcellona con una nuova squadra

Sarà una giornata ricca di novità, quella che domani aanticiperà la stagione 2025 della: nella giornata diprevista, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, saranno benche scenderanno in pista con unadiversa rispetto a quella con cui hanno corso in questo 2024.La novità più importante sarà l’esordio del novello campione del mondo, Jorge Martin, con Aprilia: al Montmelò la curiosità legata al campione del mondo è quella di sapere innanzitutto se lo spagnolo deciderà di correre con il numero 1 oppure con l’89.Sarà grande anche l’interesse per il debutto di Marc Marquez con il team ufficiale Ducati, come compagno di boxe di Francesco Bagnaia. Cambiano iin KTM con gli arrivi Enea Bastianini e Maverick Viñales, mentre Pedro Acosta sarà il nuovo compagno didi Brad Binder.