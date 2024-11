Donnaup.it - Mini pizze di zucca: colorate, buonissime, dietetiche. Solo 60 calorie!

di60!Laè un ingrediente eccezionale, lo sappiamo. Estremamente versatile, ci puoi fare di tutto e la puoi mettere in quasi tutte le ricette, perfino nei dolci.A riprova di questo assunto possiamo portare la ricetta che ti suggeriamo qui di seguito. Si tratta di deliziose e coloratissimette che si preparano in men che non si dica e che pesano ognuna per circa 60: quasi niente, sempre che non esageriamo con le quantità.Vediamo adesso come si preparano.Homemade PepperoniPizza Bagels with Basildi60!IngredientiPer una dozzina ditte occorrono: 200 grammi di passata di pomodoro; 100 grammi di scamorza affumicata tagliata a listarelle; 12 fette di; 50 grammi di parmigiano grattugiato; basilico q.