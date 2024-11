Gaeta.it - Matera Sport Film Festival: Al via la 14/a edizione con uno spettacolo sulla resistenza e il pugilato

La cittadina diospiterà, a partire dal 21 novembre, la 14/adel, un evento che si preannuncia ricco di significato e cultura. La manifestazione avrà come apertura il suggestivoteatrale "Ultimo Round" di Gaetano Colella e Andrea Simonetti, che narra la storia di Johann "Rukelie" Trollmann, celebre pugile sinti, simbolo di lotta contro le discriminazioni. Durante il, che si protrarrà fino al 23 novembre, saranno proiettati diversi cortometraggi eprovenienti da varie nazioni, selezionati da una giuria esperta.Un evento ricco di significatoL'obiettivo primario delè quello di promuovere temi di rilevanza sociale, come l'inclusione e la parità di genere. Questa 14/asi distingue per l'attenzione dedicata a queste problematiche attuali, confermando la volontà degli organizzatori di utilizzare il linguaggio del cinema e del teatro per sensibilizzare il pubblico su questioni importanti.