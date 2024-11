Ilrestodelcarlino.it - Liceo Statale “Antonio Vallisneri”

Licealità come apertura ai diversi saperi, come integrazione tra le aree disciplinari, come multidisciplinarietà, come superamento della tradizionale contrapposizione tra le due culture, umanistica e scientifica. I percorsi formativi delhanno sempre aiutato le alunne e gli alunni a sviluppare da un lato la curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo, la ricerca di senso e la formazione di convinzioni personali; dall’altro, hanno favorito l’acquisizione di metodi di studio, di abilità logiche e linguistiche, di strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio. Tali competenze potenziano l'autonomia critica e favoriscono un rapporto creativo e costruttivo con la sempre crescente complessità del reale, con i problemi e le criticità della società moderna. I PERCORSI LICEALI ALscientifico di ordinamento -scientifico opzione Scienze applicate -scientifico Scienze applicate Biologia con curvatura biomedica -scientifico Realtà e Scienza -linguistico (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) -linguistico Esabac -linguistico Lingue+ -con curvatura economico-giuridica