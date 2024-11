Kvara colpo di scena | l’annuncio sul Barça può stravolgere tutto

Leggi su Spazionapoli.it

Arrivano ulteriori informazioni in merito al futuro dell’attaccante della SSC Napoli, Khvichatskhelia: a fare chiarezza è il giornalista Ciro Venerato.Il Napoli si appresta a ritornare in campo, nel match in programma per domenica prossima, contro la Roma: una sfida che darà ulteriori indicazioni sulle ambizioni Tricolore per la squadra di Antonio Conte, che spera in una squadra sul pezzo al rientro dagli impegni delle varie Nazionali. In questi giorni, man mano, faranno rientro tutti i calciatori che sono stati convocati (tredici, in, ndr) dai rispettivi Commissari Tecnici.Tra di essi, spunta ovviamente anche Khvichatskhelia: la speranza è che il numero 77 torni a essere incisivo nella sfida contro i giallorossi. Nel mentre, però, si attendono novità in merito al prolungamento contrattuale.