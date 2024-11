Calciomercato.it - Juve, ancora una bocciatura: la cessione è immediata

Nuova esclusione per l’attaccante che diventa una delle occasioni principali in vista del mercato di gennaioGiunti nel bel mezzo della pausa riservata agli impegni Nazionali, inevitabilmente tocca tracciare un bilancio di quanto visto negli ultimi incontri ufficiali. Soprattutto gli allenatori, infatti, stanno osservando con grande curiosità il minutaggio e il rendimento dei propri calciatori, in vista di un ciclo di partite ravvicinate cui assisteremo dal ritorno in campionato del prossimo weekend in avanti.una: la(LaPresse) – Calciomercato.itA rompere l’equilibrio visto sino a questo momento in Serie A, poi, potrebbe essere il mercato di gennaio. Diversi tecnici, tra cui Thiago Motta, si aspettano una mano enorme in entrata per rimpiazzare i pesanti infortuni accusati sino a questo momento.