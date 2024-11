Agi.it - Il Pd ha deciso: Manfredi prossimo presidente dell'ANCI

AGI - Il Pd ha scelto: sarà Gaetanoil. Il sindaco di Napoli favorito dalle parti del Nazareno è risultato fin da subito il più adatto a consolidare il campo - largo, cementificando l'alleanza tra i dem e il Movimento 5 stelle. Così dopo De Caro, la guida dei comuni italiani resta al sud. Fino a pochi giorni fa, il derby era tra il sindaco di Napoli e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, quest'ultimo capace di attrarre anche il favore dei sindaci di centro destra e di quelli che sostengono che in un momento in cui si discute di autonomia la guida dei comuni sarebbe stata auspicabile tenerla al nord. La segretaria Elly Schlein che più volte è stata chiamata in causa per trovare un nome unitario non si è mai espressa direttamente sulla questione, ma le trattative nei corridoi dem vanno avanti da settimane.