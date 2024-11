Linkiesta.it - Il New York Times svela la ricetta delle orecchiette più buone

Nell’edizione del Tg113:30 di sabato 16 novembre vi sarà capitato di guardare un servizio girato all’Arco Basso di Bari. Uno stuolo di massaie capitanate dall’indomita Nunzia Caputo, la signora, ha incrociato le braccia protestando contro chi ha infamato il loro lavoro artigianale. Infatti, da qualche tempo gira la voce che levendute ai turisti in visita nella strada non siano affatto realizzate dalle capaci mani di queste donne. Mentre coltello e pollice lavorano in velocità sulle madie, i visitatori acquistano pasta già imbustata proveniente dalle loro case e – sembrerebbe – nient’affatto artigianali.A smascherare il trucchetto lo chef Donato Carra e la testata Quinto Potere. Inoltre, le stesse apparecchierebbero le tavole di casa per ospitare turisti e curiosi, offrendo loro pranzi realizzati in condizioni igieniche definite “precarie”.