Il Gladiatore 2, incassi da record per Ridley Scott al box office internazionale

Ottimo esordio al botteghino italiano eper Il2. Il sequel del kolossal con Russell Crowe, uscito a 24 anni di distanza, ha infatti registrato il miglior debutto perin carriera al di fuori degli Stati Uniti con circa 87 milioni di dollari in 63 Paesi. Il film con Paul Mescal e Pedro Pascal primeggia anche nel nostro Paese, dove ha vinto il weekend fra il 14 e il 17 novembre con 3,7 milioni di euro e una media di 7 mila per sala. Realizzato con un budget pari a 250 milioni di dollari, ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, che non ha risparmiato duri confronti con il cult del 2000. Il film uscirà negli States il 22 novembre, quando rivaleggerà nei cinema con il musical Wicked in quello che la stampa ha ribattezzato «Glicked», ricordando il fenomeno del Barbenheimer nel 2023 con Barbie e Oppenheimer.