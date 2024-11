Lanazione.it - Il “Città di Arezzo” cambia volto: ecco come

, 18 novembre 2024 – È stato ufficialmente presentato questa mattina nella Sala Rosa di Palazzo Comunale dalla S.S.il progetto per il nuovo stadio della, il primo in Italia ad essere interamente concepito secondo gli aggiornamenti della nuova legge sugli stadi del 2021. Questa normativa semplifica e agevola le società sportive, accelerando i procedimenti per la realizzazione di nuovi impianti. Nel corso della stessa mattinata, sono stati depositati presso gli uffici comunali competenti anche il piano finanziario e il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap), su cui l’Amministrazione dovrà esprimersi attraverso una conferenza dei servizi preliminare, al fine di decretare il pubblico interesse della proposta. Il nuovo stadio sorgerà sulle ceneri dell’attuale "di": sono previste la demolizione e la ricostruzione delle due curve e della tribuna “Maratona”, mentre la tribuna centrale sarà oggetto di riqualificazione.