Gaeta.it - Igor Sollai rimane in carcere: la decisione della Corte di Cassazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, un uomo di 43 anni,in detenzione dopo ladiriguardo al suo caso. Accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere,è implicato nella scomparsamoglie, Francesca Deidda, di 42 anni. La donna era sparita il 10 maggio da San Sperate, un comune situato a poca distanza da Cagliari. Il ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 18 luglio, ha scosso la comunità locale, con i restivittima scoperti in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, lungo la vecchia statale 125. L’arresto e le accuse controè stato arrestato a seguito di indagini che lo hanno identificato come il principale sospettato nella scomparsamoglie. Francesca Deidda, una donna molto conosciuta nel suo paese, era scomparsa senza lasciare tracce per oltre due mesi prima che il suo corpo venisse rinvenuto.