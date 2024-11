Hereafter | Cosa suggerisce il film di Clint Eastwood sull’aldilà

Leggi su Cinefilos.it

ildidiè unduro. In quasi tutti i fotogrammi c’è dolore, che si affolla ai bordi e aspetta di rientrare in scena anche durante le brevi pause romantiche del. Ilracconta la storia di George Lonagen (Matt Damon), un sensitivo che può parlare con i morti, ma che vorrebbe non poterlo fare, e di Marie LeLay (Cecile de France), una conduttrice televisiva francese la cui vita agiata viene stravolta quando ha un’esperienza di quasi morte mentre sopravvive a un devastante tsumani. Ma dal punto di vista emotivo,è soprattutto la storia straziante di un ragazzo di dodici anni, Marcus, che cerca di venire a patti con la morte del fratello gemello Jason (entrambi interpretati da Frankie e George McLaren).