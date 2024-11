Biccy.it - Francesca Tocca svela il motivo per cui non è più ad Amici

Sull’addio di Raimondo Todaro eaddi Maria si è letto e detto molto, sono circolati diversi rumor, ma adesso ha parlato la ballerina. L’ex professionista del talent nell’ultima puntata di Verissimo ha spiegato che è stata lei a decidere di lasciare la trasmissione della De Filippi.sentiva che era il momento giusto di fermarsi e di cambiare e così ha comunicato la sua decisione alla redazione mariana.: “Ho deciso io, mi mancano tutti, ma era giusto così”.“Aver lasciato? Devo dire che non è stata una decisione semplice quella che ho preso, però l’ho presa perché l’ho sentito dentro di me, che era arrivato il momento di fermarmi un attimo, io ho fatto tanti anni là dentro, nove anni pieni, stupendi, bellissimi, dove ringrazio tutti lì dentro, sono stati tutti fondamentali, tutti bravi con me, sempre, mi sono sentita come a casa, in famiglia, e mi mancano da morire ancora oggi, li guardo, li seguo, mi manca tutto.