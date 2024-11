Lapresse.it - Filippine, il tifone Man-yi sferza il Paese: le immagini della distruzione

Il passaggio delMan-yile, già colpite da altre cinque tempeste in meno di un mese, distruggendo edifici e provocando un black out generale nelle zone più colpite. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a evacuare le loro abitazioni per trasferirsi in rifugi di emergenza. Ilsi è abbattuto nel nord dellecon venti fino a 195 chilometri orari, nella provincia di Aurora i tetti sono stati scoperchiati e molti alberi sono stati abbattuti bloccando le strade. Quasi 8.000 case sono state danneggiate o distrutte e più di 100 città e paesi sono stati colpiti da interruzioni di corrente a causa di pali elettrici rovesciati.