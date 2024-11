Iltempo.it - Emilia e Umbria al voto ma l'affluenza è in calo: ecco chi rischia davvero

Il primo giorno diè appesantito dalla preoccupazione dell'astensionismo che raggiunge livelli record e che potrebbe cambiare le carte in tavola. Alle 19 di ieri, si erano recati alle urne il 30,35% degli elettori inRomagna (contro il 57,63% delle ultime elezioni); inil 31,47% (contro il 52,91 % di cinque anni fa, però si votò nella sola giornata di domenica). Oggi si potrà andare al seggio fino alle 15, le ultime ore per sperare una maggiore. Poi ci sarà spazio solo per l'attesa, in una partita, che come è successo alla Liguria, fornirà indicazioni nazionali per gli schieramenti. Soprattutto per il centrosinistra, che aveva caricato le aspettative, fino a dare per scontata una vittoria per 3-0. Un risultato che la vittoria di Marco Bucci a Genova, ha del tutto archiviato.