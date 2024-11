Lanazione.it - Elezioni regionali in Umbria. Seggi di nuovo aperti. Dati dell’affluenza in calo. Gli orari dello spoglio

Perugia, 18 novembre 2024 – Via al secondo giorno diin. I cittadini di tutta la regione scelgono ilgovernatore. Ma al momento iappaiono inalmeno rispetto alla tornata del 2019. Certo, si votava su un giorno solo e non su due giorni, ma domenica alle 23, quando ihanno chiuso, l’affluenza inera del 37.7% degli aventi diritto., l’affluenza alle 23 città per città. Dato inrispetto al 2019 Glidel voto oggi I candiQuando si saprà il vincitore Glidel voto oggi Un numero certamente basso se confrontato con il 64.6% dei cittadini ammessi al voto con cui si chiuse la tornata elettorale del 2019. Certamente nella giornata di lunedì 18 novembre, dalle 7 alle 15, altri umbri che non lo hanno fatto domenica avranno la possibilità di recarsi alo.