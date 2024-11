Lapresse.it - Elezioni regionali, doppietta centrosinistra in Emilia-Romagna e Umbria: campo largo sempre più a trazione Pd

Leggi su Lapresse.it

Dopo il ko di misura, in Liguria, ilsi prende la rivincita in. “Schiacciante” per stessa ammissione della sfidante Elena Ugolini la vittoria di Michele De Pascale nella Regione fin qui guidata da Stefano Bonaccini: nello storico fortino ‘rosso’ finisce 56,7% a 40,1%. Inizia, invece, con un testa a testa lo spoglio umbro tra Donatella Tesei e Stefania Proietti, ma poi la sindaca progressista di Assisi stacca la rivale (arrivando a un 51,7% contro il 45,5% della governatrice uscente).Schlein esultaElly Schlein, che in mattinata vota a Bologna, arriva al comitato elettorale insieme al neoletto governatore e al presidente dem Stefano Bonaccini. I tre si abbracciano e si concedono ai fotografi sorridenti. “E’ una bellissima vittoria, una vittoria emozionante”, esordisce Schlein che mette al centro sin da subito l’unità della proposta messa in: “E’ anche la vittoria della coesione di una squadra, di una coalizione e anche dell’unità del nostro partito, del Partito democratico”, sottolinea.