Formiche.net - Ecco l’effetto Trump nell’Indo-Pacifico secondo Pugliese

Leggi su Formiche.net

La rielezione di Donaldalla Casa Bianca come 47° Presidente degli Stati Uniti promette di avere un impatto dirompente sulla politica internazionale. Come leader della superpotenza globale per eccellenza,porterà il suo approccio caratterizzato da discontinuità e imprevedibilità, ridefinendo molte delle dinamiche degli ultimi anni. Tuttavia, alcuni aspetti della strategia americana sono destinati a rimanere costanti, sostenuti da interessi bipartisan di lungo termine.Tra questi, l’attenzione all’Indo-e il contenimento della Cina continueranno a essere centrali. L’“effetto” potrebbe però introdurre un panorama complesso, con nuovi accordi transazionali sia con gli alleati che con rivali storici, come già visto in passato.Per Giulio, direttore dell’EU-Asia Project all’European University Institute e lecturer in Strategic Communications al King’s College, il ritorno di Donaldalla Casa Bianca “mette in dubbio se e come il latticework del suo predecessore sarà mantenuto, specialmente per quanto riguarda la cooperazione nel settore della difesa industriale”.