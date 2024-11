Lanazione.it - Cia, problemi di accesso al credito per le imprese

Arezzo, 18 novembre 2024 – La difficoltà dialrappresenta spesso un problema per leagricole, non solo per il sostegno agli investimenti, ma anche, soprattutto in questo periodo storico, per un supporto alla liquidità aziendale, messa a dura prova dalla diminuzione o, in alcuni casi, dalla mancanza di reddittività dovuta a una pluralità di cause: dalle difficoltà di mercato, ai fenomeni meteorologici, agli assalti della fauna selvatica. Proprio questo tema, che in alcune circostanze può essere tanto grave da minare il proseguimento dell’attività delle aziende, è al centro dell’iniziativa rivolta al mondo agricolo, in programma ad Arezzo. Il 21 novembre infatti “Agri-Evoluzione”, il ciclo di incontri di formazione informazione realizzato da Cia Arezzo in collaborazione con CCIAA Arezzo e Siena, propone un approfondimento volto a promuovere l’educazione finanziaria in agricoltura dal titolo “piccole, scelte grandi”.