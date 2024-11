Lettera43.it - Chi è Stefania Proietti, la nuova presidente dell’Umbria

è ladella Regione Umbria. La candidata del centrosinistra ha vinto contro lauscente leghista Donatella Tesei. L’Umbria torna così a essere governata dal centrosinistra com’era stato fin dal 1970, tranne che per la parentesi del 2019 in cui vinse Tesei., nata ad Assisi il 5 gennaio 1975, vanta carriera accademica e professionale nel campo dell’ingegneria meccanica e della sostenibilità ambientale. Dopo aver ottenuto una laurea magistrale in ingegneria meccanica e un dottorato in ingegneria industriale presso l’Università degli Studi di Perugia, ha proseguito con un master in gestione dei sistemi energetici. Attiva nella ricerca universitaria da oltre vent’anni, vanta più di 50 pubblicazioni scientifiche e diversi brevetti, con focus su efficienza energetica e cambiamento climatico.