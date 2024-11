Movieplayer.it - Cape Fear - Il promontorio della paura: Javier Bardem protagonista della serie Apple TV+

Leggi su Movieplayer.it

Saràiltelevisiva tratta dal film cult- Ilprodotta perTV+.TV+ ha dato il via libera alla produzione di, una nuovatratta dal film cult Il. Il progetto sarà prodotto da Martin Scorsese e Steven Spielberg e ilsarà. L'attore, oltre ad avere il ruolo principale, sarà coinvolto proprio nella produzione. LadiNick Antosca (The Act) ha creato lo show basandosi sul romanzo The Executioners scritto da John D. MacDonald, sul film diretto nel 1962 da J. Lee Thompson, e sul remake del 1991 firmato da Scorsese. Lasarà composta da dieci episodi .