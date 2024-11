Inter-news.it - Calhanoglu, la decisione della Turchia sulla rifinitura. Le ultime

Hakannon dovrebbe disputare la sfida di Nations League cui la suaè chiamata contro il Montenegro. Ledall’allenamentomattina di oggi, lunedì 18 novembre.LA NOTIZIA – Hakannon ha preso parte all’allenamento svolto in mattinata dallain vistasfida contro il Montenegro valida per l’ultima giornata di Nations League. Ciò è stato riportato dal portale turco haberturk.com, secondo cui il turco non è comparso nel gruppo che si è allenato nell’allenamento preliminare alla partenza per la trasferta nei Balcani., l’Inter attende laLO SCENARIO – Tale scelta dovrebbe essere indicativamancata volontà del ct Vincenzo Montella di schierarlo titolare nella gara di domani sera. L’Inter spera che il suo regista resti in panchina fino al termine del match, potendo successivamente viaggiare verso l’Italia senza il rischio di aggravare il problema sperimentato negli scorsi giorni.