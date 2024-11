Teleclubitalia.it - Aumentano gli incidenti con feriti e morti nel 2024, Ciaramella: “È una mattanza”

Leggi su Teleclubitalia.it

“Una”. Così Biagio, vicepresidente dell’associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada, definisce il drammatico aumento deglistradali in Italia. Secondo i dati Istat, resi noti in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della strada che ricadeva ieri, nel primo semestre delsi registra un incremento rispetto all’anno precedente nel .L'articologliconnel: “È una” Teleclubitalia.