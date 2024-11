Lanazione.it - Arezzo, scivolone qualità della vita. Perse 10 posizioni in un anno

, 18 novembre 2024 – C’era una volta la? No, c’è ancora e mantiene comunque la provincia in una fasci quantomeno accettabile. Però qualcosa si è rotto, se non altro nei rapporti trae le grandi classifiche sul benessere. Primo test è quella di Italia Oggi: abbiamo perso altre dieci. Eravamo scivolati al posto numero 49 unfa, ora siamo al 59°. Non solo: è un salto indietro che ci porta nella zona retrocessioneToscana. Non più quinti nella regione ma noni, davanti solo a Massa Carrara e a Grosseto, tradizionalmente ben lontane da noi. Unoche se non altro ci accomuna ai cugini di Siena, che hperso in unben 18, anche se restano saldamente davanti a noi. Ma soprattutto una calata a picco tra le più precipitose in Italia: solo altre sette province sono retrocesse di più nell’arco di dodici mesi, tra cui nobili culle del benessere, come Aosta, la stessa Siena, Mantova o Belluno.