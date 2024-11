Ilnapolista.it - Anguissa non ha ancora deciso sul rinnovo col Napoli: Juventus, Lione e Villarreal lo monitorano (Footmercato)

Il contratto del centrocampista delFrankscadrà nel 2025. Al momento non harinnovato e, secondo i francesi di, ci sono altri club che stanno monitorando la situazione legata al 28enne camerunense.non hasul suo futuro: tre club interessati a luiScrive il portale:André-Frank Zambo, che all’età di 28 anni è nel momento clou della sua carriera, ha un’opzione per prolungare il suo contratto con il. Ma contrariamente a quanto si dice, non sonostate avviate discussioni concrete per continuare l’avventura oltre il 2025. E il giocatore sta già suscitando alcuni desideri.sarebbero interessate. Naturalmente, la situazione dipenderà dai desideri del giocatore e del club, e dalla loro volontà di estendere il contratto.