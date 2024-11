Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo giocato alla pari ma guai a prendere gol così"

Mastica ancora amaro a fine gara mister Francesco Salmi che dopo ogni acuto esterno vede la sua Cittadella mangiarsi a San Damaso quanto di buono fatto la settimana precedente. "affrontato una squadra forte – spiega Salmi, uno dei tanti ex della gara - ma ci raccontiamo la solita "favolina", perché facciamo delle buone gare e le perdiamo, questa è la realtà delle cose purtroppo. Non ho visto superiorità da parte loro, finchésbagliato poco siamo rimasti, poipreso un gol che non dobbiamoperché lì la pl’avevamo noi. Appena facciamo un errore lo paghiamo a caro prezzo come già con Forlì e Fiorenzuola. Dopo una garaandare a imputare qualcosa ai ragazzi mi sembra fuori luogo, ovvio che bisogna essere più determinati se si vogliono vincere queste gare".