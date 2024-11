Sport.quotidiano.net - Uno Spezia da standing ovation. Alchimia perfetta squadra-tifosi

Leggi su Sport.quotidiano.net

per gli Aquilotti per il suo condottiero Luca D’Angelo. Un popolo intero viaggia a tre metri sopra il cielo, galvanizzato dal cammino straordinario di unoche fa sognare. Dopo due anni di sofferenze (la retrocessione del 2023, sintesi di errori in serie partiti dall’estate 2022 con la mancata conferma di un top come Thiago Motta, proseguiti in corso d’opera per l’intra stagione e una salvezza miracolosa agguantata all’ultimo tuffo lo scorso anno), tutti gli appassionati dei colori bianchi stanno tornando a riassaporare il piacere delle vittorie e delle ambizioni. È unomagico, che pur con tutti i debiti scongiuri del caso, assomiglia sempre di più a quello degli ‘Invincibili’ del 2000. Ora come allora stessa voglia di vincere, un gruppo straordinario, giocatori con tecnica sopraffina e cuore caldo, un mister che è sintesi di competenza tecnica, tattica e umana, un ds come Stefano Melissano enciclopedia vivente e supporto costante, un pubblico a dir poco eccezionale che ha riempito il ‘Picco’ come ai tempi d’oro.