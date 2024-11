Lanazione.it - Tc Prato per il primato Tc Bisenzio in forma

Ultima giornata della fase a gironi di serie A2 maschile e femminile. Squadre pratesi in campo oggi a partire dalle 10. Il Tcfemminile insegue il primo posto nel raggruppamento, mentre la squadra maschile del Tcpunta a raggiungere la seconda piazza, che significherebbe semifinale play off col favore del campo. Partiamo dalle ragazze. Dopo la quinta vittoria contro il Ct Ceriano per 3-1 il team capitanato da Claudia Romoli vuole fare l’en plein anche a Catania, contro il Cus. In Sicilia saranno presenti Tatiana Pieri, Viola Turini e Beatrice Ricci, mentre Lucrezia Stefanini sarà chiamata in seguito, per le sfide play off. La classifica vede il Tca 15 punti, Tc Parioli a 12, Apem Copertino a 10, Ct Ceriano e Tennis Beinasco a 6, Cus Catania a 4 e Stampa Sporting Torino ancora a 0.