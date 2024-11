Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento oggi, ore di caos in tangenziale a Bologna: feriti, code e traffico in tilt

, 17 novembre 2024 –sullache ha prodotto, stamattina, la chiusura temporanea per diverse ore del tratto compreso tra lo svincolo di Borgo Panigale e lo svincolo di Casalecchio di Reno, in direzione nord dell’A1 Milano-Napoli. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 2,2 e ha visto coinvolte 3 auto, di cui una alimentata a metano. Ci sono stati alcuni, ma non sarebbero gravi. Nel tratto che era rimasto chiuso si sono verificati disagi al. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione Terzo Tronco didi Autostrade per l’Italia. A Modena nella giornata di ieri, un altro incidente sempre in, ma stavolta mortale: un pedone è stato travolto e ucciso.